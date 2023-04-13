Загоревшееся кафе потушили два расчета МЧС и три добровольца под Липецком

Два расчета МЧС и три добровольца потушили пожар в кафе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром минувшей среды, 12 апреля, в Грязинском районе Липецкой области загорелось одноэтажное кафе площадью в 600 квадратов. На место происшествия в Ленинский Лесхоз приехали два расчета МЧС. Тушить пламя также помогали три добровольца.

Огонь повредил крышу на площади в пять квадратов. К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В полдень того же дня в садоводчестве «Металлург-2» в Липецке вспыхнул дачный кирпичный дом на площади в 16 квадратов и деревянный сарай в четыре квадрата.

Пламя погасили две пожарных машины. Хозяйственная постройка сгорела полностью. У домика огонь уничтожил внутреннюю отделку.

Также в регионе выросло количество возгораний сухой травы. 11 апреля спасателей вызывали тушить ее 39 раз, а 12 – уже 48. Однако за минувшие сутки общая площадь пожаров уменьшилась с семи гектаров до четырех.