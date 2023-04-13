Ипотека вновь переживает активный рост

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В течение 2022 года правительство приняло ряд мер, касающихся их переформатирования программ льготной ипотеки. В результате планы по ее сворачиванию были пересмотрены, и сроки действия ипотеки с господдержкой на новостройки были продлены до 1 июля 2024 года.

В результате в январе-феврале 2023 года объем выдач льготной ипотеки показал трехкратный рост, отмечают эксперт банка «Открытие». Средний размер кредита составил 4,6 миллиона рублей, за год он вырос на 18%. В пятерку регионов по объемам в первом квартале 2023 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края и Саратовская область.

В целом, по итогам первого квартала 2023 года 44,3 тысячи клиентов оформили жилищные кредиты на 228 миллиарда рублей, поясняют аналитики банка ВТБ. Самым результативным оказался март, когда объем выдач достиг 105,4 миллиарда и на 35% превысил результат февраля. Примерно каждую вторую сделку в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой.