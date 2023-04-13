Бренд «Шанель САРЛ» предъявил бизнесмену из Липецка иск в 300 тыс за продажу подделок

Компания «Шанель САРЛ» проиграла суд с предпринимателем из Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бренд «Шанель САРЛ» предъявил иск в 300 тысяч рублей бизнесмену из Липецка за продажу подделок. Швейцарская компания обратилась в Арбитражный суд региона, чтобы обязать предпринимателя заплатить за убытки. Истец заявил, что из-за продажи реплики бренд упускает потенциальных клиентов, а значит и прибыль. Однако известная фирма проиграла дело.

Местного бизнесмена оштрафовали по части 2 статье 14.10 КоАП за продажу двух рубашек с товарными знаками «Шанель». Также у ответчика арестовали и конфисковали весь товар. Суд посчитал доказательства недостаточными для удовлетворения иска.

Во-первых, материалы дела не указывают на то, что стороны конкурируют на одном рынке. Очевидно, что липецкий предприниматель продает подделку дорогой одежды по более низким ценам. К нарушителю приходят совсем другие покупатели, нежели к швейцарской компании.

Во-вторых, правоохранители забрали неоригинальные вещи. Поэтому факт продажи контрафакта отсутствует. Нельзя подтвердить, что подделка, действительно, вытесняет с рынка брендовую одежду. Значит, отсутствуют доказательства, что компания терпит убытки.

Решение пока не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «Шанель САРЛ» может подать апелляцию в течение 15 дней.