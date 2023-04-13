14-летнюю школьницу сбил водитель «ЗАЗ – Шанс» на улице Зои Космодемьянской в Липецке

В ДТП на улице Зои Космодемьянской в Липецке пострадала 14-летняя девочка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Днем минувшей среды, 12 апреля, на улице Зои Космодемьянской в Липецке сбили 14-летнюю школьницу. Подросток шел на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительным данным, 35-летний водитель «ЗАЗ – Шанс» не уступил дорогу и наехал юную липчанку. Девочку увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В этот же день в ДТП с «Рено-Логан» пострадал 36-летний мотоциклист. Авария произошла на Универсальном проезде в областном центре. 42-летнний автомобилист не пропустил двухколесный транспорт. Байкеру оказали медпомощь и отпустили домой.

Также в Добровском районе на трассе Липецк-Чаплыгин опрокинулась иномарка. 28-летняя женщина за рулем «Хендай Саната» превысила скорость и съехала с дороги. Ее увезли на скорой.