10 километров нового асфальта уложат на трассе Липецк-Грязи

В регионе отремонтируют 10 километров трассы Липецк-Грязи Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

На трассе Липецк-Грязи уложат 10 километров нового асфальта. Специалисты работают на дороге от Новой Жизни до завода «Йокохама». Подрядчик снимает старое покрытие.

Строители укрепят обочины, улучшат автобусные остановки. Кстати, асфальт кладут в два слоя, сообщает пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Ремонтом занимает «Липецкдоравтоцентр».

Напомним, с 17 апреля в областном центре частично ограничат проезд по улице Металлургов. Причина тому – ремонт. Водители смогут проехать в сторону микрорайона ЛТЗ только по одному ряду. Затем подрядчик начнет ремонтировать противоположную сторону. Открытыми для движения оставят по одной полосе в каждое направление.