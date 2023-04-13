Пассажирка Лады пострадала в ДТП с Газелью на трассе в Липецком районе

На трассе в Липецком районе произошло ДТП с Газелью и Ладой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Днем минувшей среды, 12 апреля, на трассе А-133 в Липецком районе произошло ДТП. 42-летний водитель Газели столкнулся с Ладой, за рулем которой сидел 71-летний пенсионер. В результате аварии пострадала пассажирка отечественного авто.

Утром того же дня на скорой увезли 36-летнего водителя Мерседеса. Иномарка врезалась в Даф. Большегрузом управлял 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки на дорогах Липецкой области автомобилисты нарушили ПДД 4 588 раз. Инспекторы поймали пять пьяных водителей. Административное наказание получили 85 автолюбителей за езду без ремня безопасности. Камеры записали 4 251 случай, когда липчане превышали скорость.