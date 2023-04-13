Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:11

Пассажирка Лады пострадала в ДТП с Газелью на трассе в Липецком районе

Отечественным авто управлял 71-летний пенсионер
Алина ПАЛАГИНА
На трассе в Липецком районе произошло ДТП с Газелью и Ладой

На трассе в Липецком районе произошло ДТП с Газелью и Ладой

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Днем минувшей среды, 12 апреля, на трассе А-133 в Липецком районе произошло ДТП. 42-летний водитель Газели столкнулся с Ладой, за рулем которой сидел 71-летний пенсионер. В результате аварии пострадала пассажирка отечественного авто.

Утром того же дня на скорой увезли 36-летнего водителя Мерседеса. Иномарка врезалась в Даф. Большегрузом управлял 43-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки на дорогах Липецкой области автомобилисты нарушили ПДД 4 588 раз. Инспекторы поймали пять пьяных водителей. Административное наказание получили 85 автолюбителей за езду без ремня безопасности. Камеры записали 4 251 случай, когда липчане превышали скорость.