Партизанский забег на 9 километров в честь Дня Победы пройдет в Липецке 8 мая

Липчане пробегут 9 километров накануне Дня Победы Фото: Архив "КП"

8 мая в честь Дня Победы в Липецке пройдет партизанский забег. Участвовать смогу и взрослые, и дети, сообщает пресс-служба мэрии. Для спортсменов откроют две трассы. Юным липчанам предложат дистанцию в 900 метров, а участникам старше 14 лет – 9 километров.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Также в Липецкую область должны приехать атлеты из соседних регионов. Количество слотов увеличили до полутора тысяч. Кстати, в 2022 году в Липецке собрались участники из 63 городов.

Перед стартом бегуны получат налобный фонарь, номерок и футболку-мерч. Также спортсменам выдадут жетоны финишера. На них выбили 136 имен уроженцев Липецкой области – героев СССР Великой Отечественной войны.