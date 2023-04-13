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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:47

Партизанский забег на 9 километров в честь Дня Победы пройдет в Липецке 8 мая

Регистрация на мероприятие уже началась
Алина ПАЛАГИНА
Липчане пробегут 9 километров накануне Дня Победы

Липчане пробегут 9 километров накануне Дня Победы

Фото: Архив "КП"

8 мая в честь Дня Победы в Липецке пройдет партизанский забег. Участвовать смогу и взрослые, и дети, сообщает пресс-служба мэрии. Для спортсменов откроют две трассы. Юным липчанам предложат дистанцию в 900 метров, а участникам старше 14 лет – 9 километров.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Также в Липецкую область должны приехать атлеты из соседних регионов. Количество слотов увеличили до полутора тысяч. Кстати, в 2022 году в Липецке собрались участники из 63 городов.

Перед стартом бегуны получат налобный фонарь, номерок и футболку-мерч. Также спортсменам выдадут жетоны финишера. На них выбили 136 имен уроженцев Липецкой области – героев СССР Великой Отечественной войны.