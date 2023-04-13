В Липецке осудят декана экономического факультета и преподавателя за взятки в 276 тысяч

В Липецке осудят декана экономического факультета и старшего преподавателя за взятки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудят бывшего декана экономического факультета ЛГТУ и старшего преподавателя. Их обвиняют в 9 эпизодах преступлений ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и в 3 эпизодах по ч.2 ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения».

По данным следствия, в 2018-2021 годах декан получил от студентов 276 тысяч рублей. За вознаграждение он проставлял экзамены и зачеты ребятам, которых могли отчислить из-за плохой учебы. Деньги собирал старший преподаватель вуза, а потом переводил деятелю науки частями на карту или передавал лично. Также декан брал взятки за подготовку для студентов выпускных квалификационных работ, за прохождение итоговой аттестации.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили и пресекли совместно с сотрудниками УФСБ и антикоррупционного отдела регионального УМВД России. Следователи обыскали место работы и дома обвиняемых, изъяли их компьютеры, проанализировали операции на счетах, допросили более 50 свидетелей.

Уголовное дело направили в суд. За взятки липчанам грозит до 8 лет тюрьмы. За посредничество – до 7 лет.