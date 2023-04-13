Артиллерийский дивизион имени Олега Пешкова сформируют из контрактников в Липецкой области

принтскрин с видеозаписи из телеграм-канала губернатора Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области сформируют второй дивизион из добровольцев, которые хотят служить по контракту в зоне СВО. В регионе планируют собрать артиллерийское подразделение имени героя России Олега Пешкова. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Название дивизиона согласуют с Министерством обороны. Про первый, гаубичный, отряд тоже не забывают. Липчанам доставляют все необходимое.

– Считаю, что подразделения, сформированные из жителей одного региона, вызывают максимальное доверие у тех, кто решил служить по контракту, – пишет губернатор.

Напомним, из Воловского района участникам спецоперации отправят бензопилу, тепловизионные прицел и рации. Гуманитарную помощь собрали семьи бойцов и активные жители.