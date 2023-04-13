«Тойота» ушла под асфальт парковки на улице Балмочных в Липецке

Фото vesti-lipetsk.ru
Фото: с сайта
В четверг 13 апреля в Липецке в яму провалилась «Тойота». Это произошло днем у дома №16 по улице Балмочных. Иномарка стояла на парковке, граничащей с котлованом. В какой-то момент асфальт рухнул. Крайняя машина боком завалилась в провал.
Работы над котлованом стартовали несколько дней назад, сообщил очевидец vesti-lipetsk.ru. По словам источника, грунт лопнул, в асфальте образовалась трещина. Край участка отошел в сторону вместе с «Тойотой».
По данному факту прокуратура Правобережного района Липецка проведет проверку. Этим неприятным инцидентом также займутся представители департамента градостроительства и архитектуры города.
Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.