Холодную воду отключат в центре и частном секторе Липецка 14 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 14 апреля в Липецке отключат холодную воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Нижняя Логовая, 7, 9. Также без воды останутся жители частного сектора: улицы Макаренко, Пестеля, Рылеева.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №7 по улице Нижняя Логовая, а в также по заявкам горожан. Подробности в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.

С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по улицам Монтажников, 3а; Юношеская, 21; Балмочных, 4, 6, 40; Вольная, 13, 15; Гайдара, 1; площадь Героев; улица Лучистая, 15, 40; Нестерова, 17; Новая, 38; Одесская; Осипенко, 4; Отрадная; переулок Попова, 6; Просторная, 12, 2; Раздольная, 34; Совхозная, 128а, 132; Станционная; Тельмана, 162, 164а; Утренняя, 1; Ясная, 11; Гусева; Железнякова; Пугачева; Селекционная, а также в садоводческих товариществах «Металлург-1», «Липецкстрой», «Студеноввское», «Ферросплавщик».

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Булавина, Курчатова, Садовая, 547; Сокольская, 583; переулок Кулибина, 10. С 2 часов дня до 5 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гагарина, 23а, 25, 27, 27а; Угловая, 15. Дополнительная информация в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.