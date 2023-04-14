После погони от полиции автомобилисту на КИА запретили водить машину в Липецке

принтскрин видео от пресс-службы УМВД России по Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецке водителю КИА запретили управлять машиной после погони от полиции. Автоинспекторы заметили в Октябрьском районе опасную езду иномарки.

Сотрудники ДПС скомандовали автолюбителю остановиться. Однако липчанин, наоборот, ускорился. Правоохранители пустились в погоню. Нарушителя догнали, но горожанин не хотел сдаваться – сопротивлялся при задержании.

Также автомобилист отказался от проверки на алкоголь. Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина получал административное наказание за пьяную езду в январе 2023 года. Кроме того, липчанина судили за наркотики. Инспекторы отстранили гонщика от управления авто, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка завели дело по части 1 статье 264.1 УК и составили пять административных протоколов – по части 3 статье 12.12, части 2 статье 12.25, части 2 статье 12.7, части 6 статье 12.9 и статье 19.3 КоАП. По последнему протоколу водитель должен заплатить штраф в 3000 рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.