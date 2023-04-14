Две козы и собака сгорели в деревянном сарае в Ельце Липецкой области

Во время пожара в Ельце сгорели животные Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Ельце Липецкой области в деревянном сарае сгорели две козы и собака. Днем минувшего четверга, 13 апреля, на улице Елецкая вспыхнул частный дом площадью в 50 квадратов и хозяйственная постройка в 20 квадратов.

В диспетчерскую позвонили в 12:04. На место происшествия выехали три пожарных расчета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Деревянный сарай сгорел полностью Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Деревянный обшитый железом сарай сгорел полностью вместе с тонной сена. Животных не успели спасти. Также огонь повредил металлическую крышу, внутреннюю отделку и мебель по всей площади кирпичного дома.

В этот же день в Становлянском районе полностью сгорела надворная постройка площадью в 36 квадратов. Деревянный сарай вспыхнул в деревне Лесные-Локотцы на улице Победы. Спасателей вызвали в 11:24. Тушить пламя приехал один расчет МЧС.