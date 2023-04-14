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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:18

Из-за залитых квартир УК сделала перерасчет жителям дома на Сельскохозяйственной в Липецке

Прокурор вынес представление руководителю управляющей компании
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке управляющая компания сделала жителям годовой перерасчет за ремонт и содержание дома на Сельскохозяйственной

В Липецке управляющая компания сделала жителям годовой перерасчет за ремонт и содержание дома на Сельскохозяйственной

Фото: Алина ПАЛАГИНА

После вмешательства правоохранительных органов управляющая компания в Липецке сделала годовой перерасчет жителям дома №1 на улице Сельскохозяйственная. Жильцы пожаловались на протекающую крышу и залитые квартиры в прокуратуру.

Правоохранители проверили состояние двухэтажки. Сотрудники ведомства, действительно, обнаружили разводы в трех квартирах и подъезде. УК нарушила правила технической эксплуатации. Организация должна была следить за состоянием крыши и предусмотреть защиту от протечек.

Прокурор вынес представление руководителю управляшки. После этого компания отремонтировала кровлю, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Липчанам сделали перерасчет за ремонт и содержание дома с 1 февраля 2022 по 28 февраля текущего года.