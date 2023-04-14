Во время нереста вылавливать судака в Липецкой области запретят с 15 апреля по 8 июня

Запрет на ловлю судака в Липецкой области введут с 15 апреля Фото: архив "КП"

С 15 апреля по 8 июня в Липецкой области во время нереста запретят вылавливать судака. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального правительства.

Рыбную ловлю ограничат в бассейне реки Дон. Правило также будет действовать в Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Тульской областях.

Отметим, весной во всех регионах страны вводят запрет на рыбалку. В это время водные жители начинают откладывать икру, поэтому им обеспечивают такой «месячник тишины». Так прозвали правило любители ловли, хотя ограничения могут длиться и больше месяца.

Напомним, 85-летняя пенсионерка в Липецке пожаловалась на сточные воды, которые загрязняют реку у парка Победы.