В Липецке на оптовика завели уголовное дело за неуплату почти 100 миллионов рублей налогов

В Липецке под уголовную статью за неуплату налогов попал директор оптовой фирмы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на директора коммерческой фирмы по оптовой торговле завели уголовное дело. Его подозревают в неуплате почти 100 миллионов рублей налогов.

По данным следствия, руководитель создал формальный документооборот. Он умышленно завысил расходы над доходами, а также суммы налоговых вычетов на сумму сделок с фиктивными контрагентами. Так, с 2017 по 2018 годы он уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Так он «сэкономил» 98,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили совместно с сотрудниками налоговой и при поддержке регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание – до 5 лет тюрьмы. Но если директор выплатит недоимку, пени и штрафы, его могут освободить от сурового наказания.