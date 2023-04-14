Под Липецком поезд протаранил ВАЗ с 26-летней женщиной за рулем без водительских прав

ДТП с поездом в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В пятницу 14 апреля в Липецкой области поезд протаранил ВАЗ. ДТП случилось на 308 километре железнодоржного переезда Чаплыгинского района у села Троекурово. От удара машина вылетела в кювет. За рулем легковушки находилась 26-летняя женщина. Водительских прав у нее было. От проверки на алкоголь она отказалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщина получила травмы. Сотрудники ДПС установили, что она пыталась переехать через ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. Подробности случившегося устанавливают полицейские.

ДТП с поездом в Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, что в Липецке автоинспекторы преследовали водителя «Киа», который не желал останавливаться. В итоге нарушителя поймали, хотя он продолжил сопротивляться при задержании. Он отказался от медосвидетельствования. Оказалось, 39-летнего мужчину уже судили за наркотики. Подробности здесь.