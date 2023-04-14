Движение остановят в центре Липецка во время марафона в честь Дня Победы 5 мая

В честь Дня Победы в Липецке пройдет марафон 5 мая Фото: Архив "КП"

В пятницу, 5 мая, в Липецке пройдет марафон в честь Дня Победы. В центре города будут останавливать движение. Как только спортсмены пробегут, машины смогут проехать.

Регистрация участников начнется в 9:45. Затем на Соборной площади проведут праздничное открытие, сообщает пресс-служба мэрии. Легкоатлеты стартуют в полдень. Маршрут составит 5,75 километров. Дистанцию разделят на 15 этапов – семь для женщин и восемь для мужчин. Липчане побегут по улицам Ленина, Гагарина, площадям Авиаторов, Героев, Зегеля и Соборной.

Для участия нужно получить допуск у врача. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 43-19-31. Заявки принимают до 3 мая на электронную почту uso-dfkis11@yandex.ru.