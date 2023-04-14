Особый противопожарный режим ввели в Липецкой области с 14 апреля до 10 мая

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С 14 апреля до 10 мая в Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Постановление подписали в правительстве региона. Жители не должны разводить костры.

Штрафы за нарушение увеличили вдвое, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Теперь за несоблюдение пожарной безопасности липчанам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 60, предпринимателям – от 60 до 80 и юрлицам – от 400 до 800 тысяч.

Если по вине поджигателя пламя повредило чужое имущество, либо во время возгорания пострадал человек, жителя региона оштрафуют от 40 до 50 тысяч рублей, должностное лицо – от 80 до 100, ИП – от 90 до 150, юрлицо – от 700 до 800 тысяч.

Разжигая костры в лесах, помните, что во время особого режима нарушителям придется заплатить от 40 до 50 тысяч, должностным лицам – от 60 до 90, а юрлицам – от 600 тысяч до миллиона рублей.

В отдельных случаях могут привлечь и к уголовной ответственности.