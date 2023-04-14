В Липецке суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима за убийство матери Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке вынесли приговор 29-летнему мужчине, убившему свою мать. Жителю района назначили 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

По данным пресс-службы регионального СКР, вечером 8 июля прошлого года пьяный липчанин поссорился с матерью. Он начал бить ее кулаками и ногами, а также деревянным табуретом по голове. После он накинул на ее шею веревку и начал душить. После экзекуции 46-летняя женщина скончалась. Причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма.

В суде выяснилось, что это не первый случай семейного насилия. Изверга и ранее привлекали к уголовной ответственности за избиение матери. В этот раз его действия квалифицировали по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Липчанин выдвинув свою версию произошедшего в тот страшный вечер. Но доказательства опровергли его доводы. Суд счел его виновным.