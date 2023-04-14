Холодную воду отключат в частном секторе Опытной в Липецке в субботу 15 апреля

В Липецке 15 апреля отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 15 апреля в Липецке отключат холодную воду. Причина тому – ремонт сетей. Советуем жителям города заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе Опытной: улицы Гусева, Железнякова, Селекционная, Лебедянская, Одесская, Пугачева, Трубная, Совхозная, Станционная.

На этот же период времени без холодной воды останется дом №8а по улице Семашко. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по указанному адресу, а также к улице Лебедянская, 29.

После окончания ремонтных работ вода может быть мутной. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности по телефонам: *6048, 23-60-48.