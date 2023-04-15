Рецидивист из Нижнего Новгорода проехал на угнанной «Мазде» в Липецке пять метров и сбежал

В Липецке рецидивист попытался угнать иномарку Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке рецидивист из Нижнего Новгорода попытался угнать «Мазду». Мужчина проехал на машине пять метров и сбежал.

42-летний хозяин авто написал заявление в полицию. Возле дома на улице Свиридова ночью кто-то попытался украсть его машину. Нарушитель разбил окно и завел иномарку. Однако он смог проехать только несколько метров, затем «Мазда» остановилась.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Нижнего Новгорода. Угонщик приехал в Липецк специально, чтобы украсть автомобиль. В родном регионе мужчину не раз судили за подобные преступления.

Сейчас нижегородец находится под стражей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. На рецидивиста завели дело по 166 статье УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сотрудники полиции продолжают расследование.