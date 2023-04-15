Питьевую воду отключат в Студенческом городке Липецка в воскресенье 16 апреля

16 апреля в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 16 апреля, в Липецке отключат питьевую воду в микрорайоне Студенческий городок. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера. Без холодной воды останутся жители домов по улицам: Студенческий городок, 14, 16а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18 и проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18.

Машина с водой приедет по адресу: Студенческий городок, 11.

После включения вода какое-то время может течь мутной, предупреждают специалисты. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 23-60-48.

Напомним, в эту субботу, 15 апреля, холодную воду отключили в частном секторе Опытной. Узнать адреса можно по ссылке.