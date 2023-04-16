Липецкий «Металлург» не смог одолеть владивостокское «Динамо»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 15 апреля, в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге липецкий «Металлург» принимал «Динамо» из Владивостока. Казалось, что после триумфального выезда в Саратов наши парни смогут порадовать местную публику, тем более с учетом домашнего поражения от «Калуги» (0:2). Но не получилось. Даже удаление в составе гостей (на 85-й минуте красную карточку получил Федор Первушин) не помогло «сталеварам» дожать соперника в концовке. Итог – 0:0.

После этой осечки подопечные Сергея Первушина занимают третье место с 21 очком в группе 3А. Единолично лидирует «Сокол» (30). Теперь 22 апреля липецкий клуб сыграет в Раменском с «Сатурном». Начало матча в 14:00.