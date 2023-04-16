Жители семи улиц Липецка останутся без воды 17 апреля

Администрация Липецка сообщила об очередных отключениях холодной воды. В понедельник, 17 апреля, с 10.00 до 20.00 останутся без ресурса жители улиц:

- Дубовая, 13а, 180, 3/2, 50;

- Саратовская, вл.3, вл. 3/4;

- Моршанская, 1, 1а, 1б, 2а, 2, 3, 4, 4б, 4а/1, 5, 7, 7а, 8, 8/2, 8/1, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а;

- Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17б, 17в;

- Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 7а, 8, 14;

- Уральская, 5а;

- пер. Виноградный, 16.

Подвоз воды: ул. Моршанская, 22.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 23-60-48.