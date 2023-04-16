Липецкий ЛКС вышел в полуфинал высшей лиги

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне, 15 апреля, в «Атланте» состоялся ответный матч 1/4 финала чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Новокузнецкий «Сиб-Транзит» гостил у липецкого ЛКС. В первом поединке наши земляки оказались сильнее, поэтому от выхода в следующий раунд их отделяла одна победа. И с поставленной задачей подопечные Темура Алекберова справились. ЛКС не стал нервировать своих почитателей, и действовал первым номером, заставляя сибиряков играть в догонялки. Дубль оформил Андрей Графский (16-я, 1:0, 18-я, 2:0), по разу отличились Исмаил Гибадуллин (32-я, 3:1) и Виктор Сосковец (45-я, 4:2). Итог – 4:2 в пользу липчан.

- Накал и интерес к матчу был очень высоким, и игра соответствовала этому уровню, - отметил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Борьба навылет, борьба за полуфинал. Обе команды показали достаточно интересный футзал, и моментов было много, и сама игра была очень интенсивной. Да, конечно, нам тоже было тяжело. Понимали, что играем дома, важно было перед своими болельщиками сыграть достойно и показать результат, постараться закрыть этот этап сегодня, иначе мы даем уверенность сопернику. Все ребята молодцы, старались, отдались полностью на площадке. Не могу сказать, что все получалось, но все были целостными и тактически старались играть грамотно, соблюдать дисциплину. Парни показали запредельную самоотдачу. Важная для нас победа.

Теперь в полуфинале ЛКС предстоит встреча с иркутским «ИрАэро». Первая игра состоится 22 апреля в «Атланте».