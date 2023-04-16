Липчанки завоевали две медали на всероссийском турнире по стендовой стрельбе

Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе стрелково-стендового комплекса «Дубрава» завершились всероссийские соревнования по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок. В активе наших земляков две медали. Ксения Степина и Виктория Чернышова уверенно вышли в финал, выбив по 107 «тарелочек». В решающем раунде турнира Ксения выбила 24 «тарелочки», а Виктория – 18. В итоге в активе Степиной серебро, у Чернышовой - бронза.

Среди юниоров лучшим из липецких стрелков стал Богдан Мочалин. Он занял пятое место (109 из 125) и впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанин Максим Смыков победил на международном турнире по стендовой стрельбе.