Липецкие самбисты привезли пять наград из Тулы

Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Узловая-Арена» (Тульская область) состоялся XXVII открытый турнир по боевому и спортивному самбо, посвященный памяти Героя России Евгения Рындина. Участие в соревнованиях приняли 200 спортсменов из Московской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей. Наш регион представляли самбисты спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» из Ельца.

Среди мальчиков 2013-14 г.р. победителями стали Илья Поволяев (в/к до 34 кг) и Артемий Гревцев (в/к до 38 кг). Бронзовую медаль завоевал Сергей Ларин (в/к до 23 кг). Среди спортсменов 2011-12 г.р. серебро выиграл Глеб Кузьмин (в/к до 42 кг), бронзу – Артём Лабузов (в/к до 38 кг). Тренируются юные спортсмены под руководством Сергея Феклина.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Дмитрий Усов из Липецкой области выиграл всероссийский турнир по самбо.