В Липецке осудят 21-летнего водителя за смертельное ДТП с 76-летней пенсионеркой

Смертельное ДТП в Липецке в феврале 2023 года Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить 21-летнего водителя, который нарушив Правила дорожного движения, насмерть сбил пенсионерку и врезался в иномарку. Установлено, что ДТП случилось 6 февраля этого года. Парень за рулем «Лады-Весты» наехал на 76-летнюю женщину вне пешеходного перехода, а потом столкнулся с «Мерседес-Бенц». Липчанка получила серьезные травмы. Спасти ее не удалось.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, обвиняемый превысил скорость, нарушил безопасную дистанцию и выехал на встречную полосу. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.