62-летний мужчина погиб в ночном пожаре в деревне под Липецком

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 16 апреля в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. Ночью в деревне Колодезское Краснинского района вспыхнул жилой кирпичный дом и сарай. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, дом и постройка полностью сгорели. 62-летнего жителя спасти не удалось.

В тот же день в Новой Деревне Липецкого района полыхал кирпичный сарай. В областном центре в десятиэтажке на проспекте Победы загорелся муоропровод. Пожарные потушили огонь в подсобном помещении дома по улице Скороходовой. А в деревне Борки Задонского района пламя уничтожило жилой дом.

Напомним, в случае происшествия обращаться по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.