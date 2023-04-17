ГЖИ не продлила лицензию управляющей компании в Липецке из-за долга энергетикам в 14 млн

ГЖИ отказалась продлевать лицензии трем управляющим компаниям в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке ГЖИ отказалась продлевать лицензию управляющей компании из-за долга перед энергетиками более 14 миллионов рублей. Организацию могут признать банкротом – идет судебное разбирательство.

Лицензии потеряли еще две УК. Первая компания не выплатила ресурсоснабжающей организации более 2 миллионов рублей за коммуналку. Судебные приставы открыли 42 исполнительных производства на сумму 8,1 миллион. Компания до сих пор не погасила большую часть – 7,7 миллионов задолженности, сообщает Государственная жилищная инспекция Липецкой области.

Вторая управляшка не вовремя написала заявление на продление. Ее лицензия заканчивается в ноябре 2023 года. По правилам компания должна обратиться в Госжилинспекцию не раньше 60 и не позже 45 рабочих дней до того, как истечет срок действия документа.