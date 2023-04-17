9-летний школьник и трое взрослых пострадали в ДТП с ВАЗом и «Форд» на трассе под Липецком

ДТП с ВАЗом и иномаркой в Липецком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 16 апреля в ДТП с ВАЗ-2112 и иномаркой пострадали ребенок и трое взрослых. Авария произошла в Липецком районе. На трассе Хлевное-Липецк столкнулись «двенадцатая» и «Форд». По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили два пассажира отечественной машины и двое из иномарки, включая 9-летнего школьника.

В тот же день в деревне Георгиевка Добринского района 15-летний мопедист не справился с управлением и перевернулся. В Липецке на улице Московская столкнулись «Киа» и «Ниссан». Пострадали 22-летняя девушка за рулем второй легковушки и 15-летняя пассажирка из «Киа». Медики осмотрели их и отпустили.

В Становлянском районе на автодороге «ЛООС – примыкание к автодороге Измалково-Бабарыкино» в аварию попали «двенадцатая» и «Мицубиси». Травмы получили 6-летняя девочка и 14-летняя школьница. Их доставили в больницу.