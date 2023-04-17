50 новых автобусов выделили школам Липецкой области

50 новых школьных автобусов получила Липецкая область Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Школам Липецкой области выделили 50 новых автобусов. Для детей закупили 34 машины марки ПАЗ и 16 – ГАЗ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Они отправятся в образовательные учреждения областного центра и 17 районов. Ключи передали школам в Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский и Чаплыгинский районы.

На транспорте изобразили символ педагога и наставника Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

24 ветхих автобуса заменят новыми, 22 запустят на обновленные школьные маршруты. Еще четыре транспортных средства добавят на старые направления. Кстати, на машинах изобразили символ Года «Педагога и наставника», которым во всей стране объявили текущий год.

Напомним, к 2024 году в Липецке планируют построить две школы – на Елецком и Звездном.