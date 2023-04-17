Ремонт дорог на Энтузиастов и Осеннем проезде начали в Липецке

В Липецке начался ремонт дорог на двух улицах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали ремонт дорог на Энтузиастов и Осеннем проезде. Улицы восстанавливают по нацпроекту, сообщает пресс-служба мэрии.

В частном секторе Сокола подрядчик снимает старое покрытие. Затем специалисты восстановят основание и уложат новый асфальт в два слоя. Общая площадь работ составит более 4,8 тысяч квадратов.

На Осеннем проезде строители меняют бортовые камни. Здесь также сделают новое дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, поставят новые знаки и нанесут разметку. Подрядчику предстоит объем работ примерно в шесть тысяч квадратных метров.

Напомним, всего к 1 сентября в областном центре должны восстановить 38 дорог по нацпроекту.