Рухнувшая часть фасада здания на площади Победы в Липецке едва не упала на девушку

Рухнувшая облицовка фасада здания у площади Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 17 апреля в Липецке со здания в районе площади Победы рухнула часть фасада. Куски облицовки отвалились от верхней части дома №8, где располагается Липецкгражданпроект.

Рухнувшая облицовка фасада здания у площади Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам очевидцев, все произошло в мгновение ока. В третьем часу раздался грохот, поднялась пыль. По тротуару у здания разбросало облицовочные материалы. Они едва не задели девушку, оказавшуюся рядом с домом.

Рухнувшая облицовка фасада здания у площади Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Облицовка упала на участок с большой проходимостью - в районе ступенек, которые ведут к магазинчикам. Можно назвать чудом факт, что территория в тот момент пустовала. Буквально через полминуты пространство вокруг оживилось. С остановки и со стороны улицы Советская двинулись прохожие, которые с удивлением и опаской поднимали головы.