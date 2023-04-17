Исторический особняк начала 20 века в Мариуполе отремонтировали строители из Липецка

Специалисты ФКР Липецкой области отремонтировали исторический дом в Мариуполе Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкие строители отремонтировали исторический особняк начала 20 века в Мариуполе. Дом повредили во время обстрелов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочие починили крышу, вставили новые окна и двери. Специалисты также восстановили отопление. Ремонт проходил под руководством Фонда капитального ремонта Липецкой области. Сейчас дом на стадии приемки.

Здание построили по плану архитектора Виктора Нильсена. Особняк продали до революции, во времена СССР он стал коммуналкой. Позже постройку разделили на несколько квартир.

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