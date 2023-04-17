В логу под Липецком дети нашли труп неизвестного мужчины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в логу дети нашли труп мужчины. Ребята играли между ЖК «Берендей» и садоводческим товариществом «Горняк». В том районе они обнаружили тело несчастного.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти мужчины, а также его личность. Судя по внешнему виду, тело довольно долго пролежало в логу. Следователи проводят проверку.

Напомним, что в областном центре будут судить приятелей, которые похитили мужчин и заставили их продать свои квартиры. Злодеи получили более 3 миллионов рублей с незаконных сделок. Липчане не признали свою вину. Подробности здесь.