ОРВИ заболели 5486 человек за неделю в Липецкой области

За неделю в Липецкой области гриппом заболели восемь человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 5 486 человек. В том числе гриппом заразились восемь человек. Уровень заболеваемости в регионе снизился примерно на 10%.

Больше половины пациентов живут в Липецке. В областном центре в больницу с ОРВИ обратились 3 579 горожан. Грипп обнаружили у шести липчан, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Заболеваемость в городе снизилась на 7-12% по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, дети нашли труп неизвестного мужчины, играя в логу между ЖК «Берендей» и садоводческим товариществом «Горняк». Следственный комитет проводит судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать причину смерти и личность несчастного. Вероятно, тело долго пролежало в логу.