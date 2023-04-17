Десятиклассница из Ельца стала призером по физкультуре в заключительном этапе ВСОШ

Десятиклассница из елецкой гимназии стала призером в финале Всероссийской олимпиады школьников Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Десятиклассница из Липецкой области стала призером по физкультуре в заключительном этапе ВСОШ. Мария Чаплыгина учится в гимназии №11 в Ельце, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре проходил в Нижнем Новгороде. Девушка соревновалась с ребятами из 80 регионов страны. Теперь школьница сможет поступить в любой университет России без экзаменов. Однако профиль должен соответствовать олимпиадному направлению.

Напомним, школам Липецкой области выделили 50 новых автобусов. Для детей закупили 34 машины марки ПАЗ и 16 – ГАЗ. Ключи от транспорта передали школам областного центра и 17 районам. На автобусы нанесли символ Года «Педагога и наставника».