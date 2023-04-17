8 военнослужащих из Липецкой области вернули из украинского плена

8 военнослужащих из Липецкой области вернули из плена Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Из украинского плена вернули 8 военнослужащих из Липецкой области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Ираида Тихонова на комитете облсовета. По ее словам, с начала СВО они с коллегами выстроили взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Минобороны России. Большую помощь липчанам оказывает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, в 2022 году Ираде Тихоновой поступило 1 009 обращений от жителей региона. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Большая часть из них – вопросы в сфере ЖКХ, медицины, пенсионного и социального обеспечения. К ним добавились обращения от граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Они просили помочь получить гражданство России, работу, соцподдержку, а также восстановить документы. Липецкая область приняла около 7 тысяч вынужденных переселенцев. Половина из них осталась в регионе.

Часто липчане обращались к Уполномоченному по вопросу частичной мобилизации. Чаще всего жаловались на отсутствие медосмотра перед отправкой в учебные воинские части. Так, удалось вернуть двух ошибочно мобилизованных многодетных отцов, двух работников с бронью на предприятии, а также мужчину с серьезным заболеванием.