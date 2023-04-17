В Липецке на 12 улицах отключат свет, на 6 - холодную воду во вторник 18 апреля

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 апреля в Липецке отключат свет и воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Булавина; Курчатова; Звездная, 5-8, 6/2, 8/2, 8а; Филипченко, 13, 15, 16; Димитрова; Красная; Студеновская; Чапаева; Ново-Весовая 2в, 5, 6; Ударников; Юношеская; Универсальный проезд, 11, а также в садоводческих товариществах «Горняк» и «Дачный-3№, 110. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 1/17, 1/196, 3, 3а, 3б, 5/1, 5/3-6, 5, 12, 14-16, 15/3, 16, 19, 19б, 20, 27, 163, 161 строение, 311, 511, 512; Валентины Терешковой, 3а, 28/4, 28/5, 28, 30/2, 31а, 32/3, 37/4, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 37/1, 37; Циолковского, 3а, 23, 25, 27а, 29а, 29б, 33, 35/2, 37/4; Игнатьева, 39; Балмочных, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 26, 32, 36, 38, 38а, 50; Тельмана, 90.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Космонавтов, 3а; Циолковского, 31а. Также по улицам Гагарина, Ленина, Интернациональная, Зегеля, Желябова может снизиться напор воды. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.