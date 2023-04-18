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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:16

Девушка за рулем «КИА» насмерть сбила 77-летнюю пенсионерку на Студеновской в Липецке

Пожилая липчанка умерла в больнице
Алина ПАЛАГИНА
21-летняя девушка сбила пенсионерку в Липецке

21-летняя девушка сбила пенсионерку в Липецке

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром минувшего понедельника, 17 апреля, в Липецке на улице Студеновской произошло смертельное ДТП. 21-летняя девушка за рулем «КИА» сбила пенсионерку. 77-летняя горожанка умерла в больнице от травм.

В половине пятого утра под Липецком произошла еще одна авария. На трассе Орел-Тамбов 22-летний водитель «Хендай» не справился с управлением и врезался в дорожную ограду. Иномарка перевернулась. Автомобилиста увезли на скорой.

Иномарка перевернулась на трассе Орел-Тамбов

Иномарка перевернулась на трассе Орел-Тамбов

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Всего за сутки в Липецкой области автолюбители нарушили ПДД 4 608 раз, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инспекторы остановили 12 пьяных водителей. Без ремня безопасности ездили 88 липчан. Камеры зарегистрировали 4 307 нарушений, когда жители региона превышали скорость, выезжали на встречку или парковались в неположенном месте.