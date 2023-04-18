60-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме под Липецком

Пожар произошел в селе Березнеговатка Добринского района Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ранним утром вторника, 18 апреля, в Добринском районе Липецкой области во время пожара в частном доме погиб 60-летний мужчина. Диспетчерам позвонили в 05:21.

На место происшествия в село Березнеговатка на улицу Садовая выехали два расчета МЧС. Пламя уничтожило внутреннюю отделку на всей площади дома – 60 квадратах.

Пламя уничтожило внутреннюю отделку по всей площади дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Также вечером минувшего понедельника, 17 апреля, на одной улице в селе Бигильдино Данковского района горело целых два дома. Площадь первой постройки составила 160 квадратов, а второй – 100.

Четыре пожарных расчета вызвали на улицу Старосельская в 18:05, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. К счастью, никто не пострадал. У одного дома шиферная крыша сгорела полностью, а у второго на площади в 20 квадратов.