Дорогу Усмань-Девица почти в 5 километров начали ремонтировать под Липецком

В Усманском районе капитально отремонтируют участок дороги до села Девица Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области начали ремонтировать дорогу Усмань-Девица длиной почти в 5 километров. Строительные работы планируют закончить к декабрю, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

Специалисты занимаются двумя полукилометровыми захватками. Подрядчик отремонтировал по одной полосе в обе стороны. Строители переделали основание и положили нижний слой асфальта.

На другой полосе сделали песчаную подушку. Здесь рабочие уже начали укладывать щебень. Кстати, общая толщина дорожной одежды должна составить 85 сантиметров.

Напомним, в областном центре стартовали работы по нацпроекту еще на двух улицах. Подрядчик вышел на Энтузиастов и Осенний проезд. Всего в 2023 году планируют восстановить 38 дорог.