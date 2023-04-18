В Липецкой области сумма материальной помощи погорельцам будет зависеть от причины пожара

В Липецкой области планируют изменить размер материальной помощи для погорельцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сумма материальной помощи погорельцам в Липецкой области будет зависеть от причины пожара. Парламентарии поддержали законопроект. Окончательное решение должны принять на сессии Облсовета.

На данный момент в регионе действуют фиксированные выплаты. Если пострадавший не застраховал жилье, то он получит 20 тысяч рублей в случае пожара. Если же на имущество оформили страховку, то можно рассчитывать на 100 тысяч.

Теперь подход к социальной поддержке хотят изменить, сообщает пресс-служба липецкого облсовета. Погорельцам предлагают выдавать 100 тысяч, несмотря на критерии нуждаемости и причины беды. Нововведение касается только семей с детьми до 18 лет или до 24, если они числятся на очном обучении или служат в армии. Как и раньше, эту сумму будут получать владельцы застрахованного жилья.

Пострадавший получит 50 тысяч, если имущество сгорело по обстоятельствам, которые от него не зависели. На 20 тысяч могут претендовать малообеспеченные семьи или одинокие жильцы, если пламя вспыхнуло из-за старой проводки или нарушения техники безопасности.