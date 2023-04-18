Безработный житель Липецка похитил у работницы бани 4 150 рублей Фото: принтскрин видео.

В воскресенье 16 апреля в отдел полиции Липецка обратилась 28-летняя работница бани на улице Папина. Неизвестный открыто похитил у нее 4 150 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина оплатил вход в комплекс. После процедуры он попросил сотрудницу оказать дополнительные услуги, которые не входили в перечень. Получив отказ, липчанин разозлился. Он схватил телефон женщины, начал крушить мебель, потребовал вернуть деньги. Работница испугалась, вернула ему сумму, а после вызвала полицию.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался безработный 44-летний житель Липецка. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 4 лет тюрьмы.