Ярмарка с товарами отечественного производства открылась на площади Победы в Липецке

До 27 апреля в Липецке работает ярмарка одежды и текстиля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 18 апреля, в Липецке на площади Победы, 5А открылась ярмарка с товарами отечественного производства. В областной центр приехали 37 российских изготовителей из 17 регионов.

Липчане могут подобрать одежду и кожгалантерею, приобрести текстиль. Торговцы предлагают ткани из натуральных материалов – хлопка, льна и шерсти. Также на ярмарке продают аксессуары ручной работы.

Липчане смогут подобрать аксессуары ручной работы и кожгалантерею Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В будни торговые ряды работают с десяти утра до семи вечера. В выходные площадка открывается на час позже, а заканчивается в то же время – 19:00.

Для производителей поставили специальные домики в стиле шале, сообщает пресс-служба мэрии. Липчанам будет нечего стесняться – в палатках предусмотрели примерочные. На территории установили туалет, привезли мусорные контейнеры.

Организатором мероприятия стала компания «Городские праздники». Ярмарку проводят при поддержке Минпромторга РФ.