Жительнице Липецкой области грозит до 2 лет тюрьмы за подделку документа для друга Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали женщину, которая подделала документ для своего знакомого. На 36-летнюю жительницу Чаплыгинского района завели уголовное дело. Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудница организации подготовила документ для своего знакомого, указав, что он работает в фирме водителем, хотя такой вакансии у них не было. Обманщица также поставила подпись за своего руководителя. Эту справку мужчина показал судебным приставам, чтобы снизить сумму алиментов.

Сердобольную подругу вычислил старший участковый Чаплыгинского района майор полиции Вячеслав Коротков. Он установил личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа».