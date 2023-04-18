Где в Липецке отключат свет и холодную воду в среду 19 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 апреля в некоторых районах Липецка отключат холодную воду и свет. С 8 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Курчатова и Булавина. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Балмочных, 4, 6, 40; Вермишева; Космонавтов; Яна Берзина, 2; Тамбовская; Гусева; Железнякова; Селекционная; Универсальный проезд, 10, 12б, 14. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Богдана Хмельницкого, 1-4, 1а, 2а, 6, 8, 10; Механизаторов, 1-7, 3а; Студенческий городок, 1-3, 5, 7, 11а, 16а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Айвазовского, 7; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; Крылова, 63, 63а; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.

Также краны пересохнут по улицам Циолковского, 22; Депутатская, 54; Доватора, 1, 1в, 2, 2а, 2а/1, 3б, 3а, 4, 4а, 4/1, 4к1, 5а, 6-9, 7а, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 59, 61; Папина, 1а, 1б, 2а-в, 4, 4а, 9, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19б, 21/3, 21/2, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а-в, 33, 35, 37, 39; проспект Победы, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а/1, 69а/2, 67а, 70б, 72, 72а, 74, 76, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 106а.

Без холодной воды останутся липчане из частного сектора: улицы Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, Перова, Крылова, Богдана Хмельницкого, Достоевского.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Айвазовского, 7; Студенческий городок, 5; проспект Победы, 90а. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.