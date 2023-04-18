В Липецке до +18 градусов тепла и без дождей в среду 19 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 апреля в Липецке переменная облачность. Ночью еще довольно холодно - всего 4 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до +18 градусов. Синоптики обещают без осадков. Ветер восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 753 мм рт.ст.

В четверг 20 апреля в областном центре ожидается облачная погода. В темное время суток до 5 градусов выше ноля. Днем в городе сухо, разогреется до +15 градусов. Ветер восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 750 мм рт.ст.

Световой день становится все длиннее: 14 часов 15 минут. Восход в 5.13. Заходит солнце в 19.28. Луна стареющая.